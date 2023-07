"Nunca dije que...": Nacho Castañares de GH y una desmentida polémica

martes, 25 de julio de 2023 15:23

Nacho Castañares, finalista de "Gran Hermano" se caracteriza por su buena onda y también por frontalidad para hacer frente a las polémicas. La última lo ubicó en un comentario sobre armar un partido de fútbol con exparticipantes del reality y lo señalaron por querer reunir a quienes no terminaron en la mejor relación. Ante esto, en su stream personal salió a contestar.

"Lo único que voy a decir es que quienes vieron mi stream saben a quiénes puse en el partido y que quise poner a todo el mundo. Y hasta me pusieron: "es obvio que Primo (Marcos Ginocchio) con Juan (Reverdito) no va a ir; que Maxi (Giudici) con Juan no va a ir". Así que... me chupa un huev..", expresó sin vueltas.

AHORA uD83DuDEA8 NACHO RESPONDE A LA CRITICAS RECIBIDAS POR TWITTER LUEGO DE ANUNCIAR UN PARTIDO DE FÚTBOL ENTRE EX-GH



"Aparte como si nunca se hubiera stremeado un partido de fútbol, pero bueno nunca dije que se me ocurrió a mi" pic.twitter.com/DJJad43Rme — TRONK (@Tronnk_) July 25, 2023

Agregó que "tampoco dije nunca que era mi idea. Nunca dije: "che, se me acaba de ocurrir mientras estaba en el baño una idea a mí". Aparte como si nunca se hubiera streameado un partido de fútbol. Nunca se me ocurrió".

Nacho, con esto, protagonizó el segundo episodio que dio que hablar en horas. En el programa de streaming "Fuera de Joda", Julieta Poggio y Nacho Castañares hablaron de lo bien que los recibieron en Córdoba y ella hizo referencia a una comida que compartieron. En ello, Nacho hizo un comentario pícaro. “Al otro día nos levantamos. Nacho ya no estaba, imaginate a la hora que nos levantamos... Cuestión que estábamos muertos de hambre. Literalmente, viste cuando tenés un vacío en el estómago”, comentó Juli.

“Casi se comen entre ustedes”, acotó Nacho y Lucila "La Tora" Villar y Daniela "Pestañela" Celis lanzaron miradas cómplices. Julieta siguió hablando, pero los nervios la traicionaron y perdió el hilo del mensaje: “Los de la produ... los de la pública...”. Y nuevamente, Nacho la dejó en evidencia: “Ay, que se me traba la lengua”.

Julieta la remó y sentenció: “Los de la pública no nos contestaban y yo decía ‘por favor, necesitamos comida’. Y nadie nos contestaba. Se ve que estaba durmiendo porque se ve que ellos habían estado de gira en el boliche organizando todo”.

¿Será que estamos cerca de Marculi, otra vez?