"No sabía que iba a ser así": sorpresivas confesiones de una exGran Hermano

Era toda una sorpresa que Romina Uhrig quisiera sumar a LAM (América TV) ya que había declarado públicamente que se sintió destratada cuando la invitaron. Pero fue presentada por Ángel De Brito como la nueva incorporación del ciclo pero algo pasó. El conductor mostró una captura de chat con la exdiputada en la que le contaba que no podría ir al programa por problemas personales.

Sin embargo, en un programa de radio en el que estaba Rodo, papá de Nacho Castañares, la joven dijo: "yo me metí a todo esto pero no sabía que iba a ser así. Mi abogado me dijo un montón de veces... Y muchas veces lo quise hacer pero me frené (a realizar acciones legales contra panelistas de LAM por difamación). No voy contra el odio y la bronca pero a veces eso te lleva. Son muchas cosas feas y te da impotencia. Llega un punto que voy al programa de Ángel, hablo y... llega un punto en que se acaba la paciencia y listo, actuás".

Contó que iba a estar en el programa pero "después hablan por atrás y decís: "dale, basta". Le pongo toda la onda y van por atrás".

De Brito reaccionó: "¿qué te hicimos por detrás, Romina Uhrig? La charla la tuvimos en persona acá, se fue lo más bien, la llamamos para ser angelita y aceptó. Y después no explicó por qué no venía. Tiene todo el derecho del mundo, no pasa nada. Pero hasta la marcha peronista venía... después se "enculó".

¿Se viene una nueva guerra mediática?