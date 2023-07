Nacha Guevara se disculpó con Lali Espósito pero sigue la confusión

lunes, 24 de julio de 2023 19:27

Nacha Guevara causó polémica con los fans de Lali Espósito luego de criticar a la cantante por no responderle una propuesta laboral. La diva estuvo presente en ‘Noche al Dente’ y se refirió a las nuevas generaciones de artistas mujeres.

Nacha acusó a Lali de ser irrespetuosa con ella ya que no le respondió una propuesta laboral. “Están muy ocupadas. Pensé en llamar a Lali para la canción Andate al carajo y nunca me contestó”, dijo en relación a las artistas jóvenes. “Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”, añadió.

Tras sus dichos, hubo polémica en redes sociales con las fans de Lali Espósito, y otras cantantes como Tini Stoessel, quienes aseguraron que Nacha se burló de la salud mental de ellas. Frente a esto, la reconocida artista salió a pedir disculpas por su comentario.

“En primer lugar, y es lo que me importa: si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali. Que es a quién le tengo que pedir disculpas, finalmente, y a nadie más. Mi intención era cantar una canción”, expresó la cantante en un video que le envió a Ángel De Brito.

Además, añadió el motivo por el que pensó en Lali para cantar “Andate al Carajo”. “De las cantantes jóvenes, sos la que me parece la más rebelde, la más independiente y la más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla”, sostuvo Nacha.

Luego de pedirle disculpas a la cantante, Nacha aprovechó y aseguró que la propuesta de cantar juntas sigue de pie. “Me encantaría que lo hicieras. Y si no, está todo bien. Sé que sos una mujer muy ocupada, que estás en Europa, la verdad no te preocupes mucho por estas cosas, que son boludeces. Seguí tu camino y seguí disfrutando de tu éxito, que es muy merecido”, finalizó.

Qué dijo Lali

Luego de que Nacha Guevara se disculpara públicamente con Lali Espósito, el periodista Ángel De Brito se comunicó con la cantante de “Disciplina” para que le responda. “Le tomamos las disculpas”, respondió la joven.

Además aseguró que no tiene ningún problema con Guevara y que nunca se comunicó con ella. “A mí jamás me llamó ni escribió, por eso no entendí el reclamo. Pero todo mega con la gran Nacha”, aseguró.

Lali explicó que todo se trató de un malentendido de Nacha. “Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero no. No sé con quién habrá hablado, que dice que no he contestado”, cerró.