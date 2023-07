Eda y Serkan: Ceren, el personaje que dará un fuerte giro y sorprenderá en la ficción

lunes, 24 de julio de 2023 00:00

Es muy linda y atractiva, sin embargo su presencia en la historia comenzó a generar situaciones inesperadas en Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Çal Kapimi transita un momento en la trama que está atrapando a la audiencia.

Es que la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin) parece tener al amor en un impas de espera y eso genera muchas situaciones muy tensas. En este escenario, ella apela a diferentes estrategias para hacer que él recupere la memoria sin embargo una de éstas está llevando a que un personaje de la trama comience a dar un fuerte giro.

Se trata de Ceren (Melisa Döngel), la rubia amiga de Eda quien está mostrando una gran inestabilidad. Este personaje se caracterizó por ser la amiga más incondicional de Eda desde el principio de la historia. Por ser reservada y "compinche", fue la primera en saber que ella estaba enamorada de Serkan y colaboró en cada camino que la protagonista transitó. Sin embargo ahora su perfil está virando y con ello la novela comienza a dar un giro inesperado para la audiencia.

En el capítulo que se vio el viernes pasado, se conoció que la chica tuvo un pasado muy difícil que la llevó a ser dependiente de ansiolíticos para controlar los impulsos emocionales. Paralelamente, la presencia de Deniz (Sarp Can Köroglu) la llenó de confusión. Es que desde la adolescencia estuvo enamorada de él a pesar de que él le confesó que tiene fuertes sentimientos para con Eda.

Como si fuera poco, esto llevó a que cortara su noviazgo con Ferit (Çagri Çitanak) dejándo a éste sin saber qué pasa realmente. Todo derivó en momentos de máxima tensión, peleas y lágrimas. A partir de ahora este personaje copará la atención del público.

Es que Ceren tratará de luchar por sus sentimientos aunque eso implique enfrentar a su mejor amiga. En el capítulo que se verá este lunes por Telefe, Melo (Elçin Afacan) hablará con Ferit y le explicará lo que ocurre con su amiga: "Ha tenido una vida difícil, su infancia fue muy dura. Tardó mucho tiempo en contar lo que pasaba y toma pastillas desde los 20 años. Nadie lo sabía porque cuando ella los toma está tranquila".

Luego Melo tratará de contener a Ceren que entrará en un ataque de pánico al saber que Eda cada vez está más cerca de Deniz. "¿Por qué tengo que estar de acuerdo con este juego?. No pienso dejar que Eda utilice a Deniz. Ella no será el personaje principal y yo no la voy a apoyar", lanzará Ceren a Melo en un ataque de llanto.

De esta forma, se dará a partir de este lunes un fuerte cambio en la personalidad del personaje que podría generar en Argentina lo que provocó en Turquía. Según informó la prensa de aquel país, esto llevó a una "ola de repudio" en los fans de esta novela que reprocharon a los guionistas que cambiaran el perfil del personaje y la alejaran de Ferit.