Cayó mal: dos participantes de "Masterchef", filosos tras la eliminación de Daniela

lunes, 24 de julio de 2023 19:44

La eliminación de Daniela Kompel de "Masterchef Argentina" no cayó para nada bien entre sus compañeros que se convirtieron en semifinalistas del reality. Hubo dos de ellos que dejaron filosos mensajes en redes sociales considerando injusta la decisión del jurado, integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular en la complicada noche de los macarrons.

"Este certamen de cocina lo empezó Daniela y 15 más que veníamos kilómetros atrás tratando de cocinar y jamás la alcanzamos. Daniela es magia, es amor, es genialidad, es increíble, es única, es todo… Qué suerte tengo de haberte conocido!", destacó Rodrigo Salcedo en un post de Instagram, con una foto con la escribana.

"Gracias mi Dani por absolutamente TODO lo que me diste. Te quiero con cada trocito de mi alma y te extraño cada segundo que no te veo…Vos ganaste. Ganaste todo. TE ADORO!", resaltó.

Kompel le respondió: "Gracias amigo por tus palabras hoy y siempre. Estoy súper agradecida de haber compartido esto y habernos hecho compañía en los momentos divertidos, nerviosos, difíciles y espectaculares. Te adoro".

Otro participante que se expresó fue Rodolfo Vera Calderón que resaltó la personalidad de la joven: "La vida algunas veces pone en tu camino personas que no solo te nutren el alma sino que te enseñan a creer en la amistad y la perseverancia. Una de ellas fue Daniela. Guerrera incansable y sofisticada cocinera, hacía que con su gran sentido del humor siempre viéramos el lado positivo de la vida", escribió en Instagram.

"Las hornallas de @masterchefargentina no han sido solamente el lugar donde he reído y llorado, sino también han sido el sitio donde he encontrado personas maravillosas como Dani, una gran amiga que me llevo para siempre. ¡Te quiero mucho, @danielakompel!", sentenció.

Ella apostó a una amistad que seguirá mucho más allá de la tele: "Amigo adorado, qué placer enorme compartir esta experiencia y habernos conocido. Fue y es súper enriquecedor conocerte. Te admiro un montón y amo nuestras charlas, por muchos momentos más juntos".