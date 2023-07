Soledad Aquino habló de lo que vive después de la operación: "Tengo sueños premonitorios”

sábado, 22 de julio de 2023 00:00

En una fiesta organizada por su hija, Cande Tinelli, quien recientemente se reconcilió con el cantante Coti Sorokin, Soledad Aquino brindó una entrevista al ciclo Socios del espectáculo (El Trece) y contó cómo se encuentra actualmente después del difícil momento que salud que vivió hace un tiempo.

"Tuve pretendientes, no te voy a mentir. Pero estoy tan acostumbrada a estar sola que si aparece genial, pero no estoy buscando”, expresó la ex de Marcelo Tinelli sobre su propia vida amorosa. "Empecé a usar Tinder cuando volví de la internación, pero me aburrí”, expresó.

En 2021, Soledad recibió un trasplante de hígado que cambió su vida y marcó un antes y un después. “Pensé que me moría. Aunque fueron muy pocos momentos, porque tenía mucha fe”, aseguró anteriormente a Teleshow.

En ese momento, Aquino expresó: "Se vive con mucha alegría. Me costaba caminar al principio. Ponele: no entraba al gimnasio, que tengo abajo, subía las escaleras a dos por hora. Pesaba 49 kilos, estaba medio medio, pero estaba feliz. Feliz de estar en casa. No sabés, era una gloria, después de un año de no ver tu casa, tus cosas, vivir en un cuarto todo blanco y frío, aunque las chicas me llevaron una Virgen, me llevaron esa fuente de agua... Pero no es lo mismo que tu casa”.

Y agregó: “Estoy feliz, feliz. Y aparte, no sé si por tener un hígado joven, me siento como nueva. Con pilas para todo. Estoy proyectando con amigas un laburo. Una salida para divertirme, para pasarla bien y que me viene bien económicamente. Se te abre como un campo distinto. Como dice una amiga mía, maestra en yoga: como estuve en planos diferentes se te abren otras aperturas de la vida. Por eso tengo sueños muy premonitorios”.

“Valorando mucho la vida, cada cosa, cada momento. Disfruto con más intensidad. Más llena de corazón, más grande. No sé cómo te puedo explicar... Estoy pasando un rato con Mica y estoy contentísima en eso. ¿Qué más puedo pedir que eso? Lo vivo como algo sobrenatural, con la sensibilidad a flor de piel”, cerró Soledad.