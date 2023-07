sábado, 22 de julio de 2023 21:29

Laurita Fernández habló sobre el fin de ‘Bienvenidos a Bordo’, el programa que conduce en las tardes de El Trece. La conductora aseguró que ya grabaron el último episodio del programa y explicó los motivos por los que decidieron no continuar.

La actriz que la está rompiendo en la obra teatral de ‘Matilda’ explicó que con el canal tomaron la decisión de no seguir el programa. “Es algo que habíamos hablado con el canal hace bastante. Estoy feliz con todo lo que pasó con el programa, me llamaron por 5 o 10 programas y terminaron siendo 400, nos quedamos casi dos años”, expresó en un móvil con LAM.

Laurita aseguró que ‘Bienvenidos a Bordo’ había cumplido un ciclo y llevaban meses pensando en terminarlo. “Fue maravilloso. Yo personalmente sentía que era un ciclo que se estaba repitiendo... iba a terminar en diciembre del año pasado, después en marzo y siguió”, reveló.

Sobre el final del show, la conductora fue contundente: “Fue muy halado, el programa me encanta, pero había algo que se estaba repitiendo y me parece que necesitaba terminar, y está bien”.

Además, explicó que fue un desafío tomar la conducción tras la salida de Guido Kaczka y aseguró que ya grabaron el último programa. “Mi contrato era hasta julio, ya todos sabíamos. Grabamos ya el último programa y fue muy especial. Para mí era un riesgo hacer un programa que hacía Guido, que tenía su impronta, su estilo”, señaló.

La mediatica se refirió a su relación con Claudio 'Peluca' Brusca, con quien trabajaba en el programa y contó que ya no pueden verse tanto como antes. "Estamos bien. Y nos reímos porque ahora que estoy con Matilda, no nos vemos mucho. Entonces nos decíamos: ‘Ahora nos vemos un poquito en el trabajo’. Siempre buscamos y encontramos un buen equilibrio. Cuando estamos laburando, laburamos y no somos pareja. Y somos pareja afuera del estudio", declaró.