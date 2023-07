“Se terminó por una mentira”: Lali confesó que le rompieron el corazón

viernes, 21 de julio de 2023 16:23

La cantante Lali Espósito reveló en las últimas horas cómo le fue con una relación abierta tiempo atrás. Mientras que a muchas personas les funciona esta manera de vincularse, en su caso “se terminó por una mentira”.

Lali se refirió sobre el tema en una entrevista, aunque no dio demasiados detalles sobre su relación. “Yo me animé a vivir cosas diferentes”, aseguró la artista que está en Europa.

“Por ejemplo: hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque ¿por qué?, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad...”, continuó.

Sobre sus sensaciones en ese entonces, dijo: ”Me cagaba en las patas, porque era algo nuevo, pero a la vez lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero es algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”.

Lali aseguró que ese vínculo lo vivió con “alegría”, pero todo terminó de la manera menos esperada para ella: “Lo viví realmente con alegría. ¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista”.

Lali Espósito habló sobre la salud mental

La cantante argentina suele realizar reflexiones profundas sobre diversos temas. Y días atrás no fue la excepción, ya que en otra entrevista habló sobre la salud mental.

“Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno”, comenzó.

Y siguió: “Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”.

“Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”, expresó.

“Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come: está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”, indicó.