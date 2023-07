"Se empieza a sentir": participante de Masterchef Argentina reveló sus días difíciles en el reality

viernes, 21 de julio de 2023 15:32

"Masterchef Argentina" está cerca del final que llegaría apenas iniciado agosto y pese a que las grabaciones terminaron, los cinco participantes que están en carrera van compartiendo las emociones de cada programa con sus fans. Una de ellas reveló que transitó días difíciles y agradeció el apoyo de los fans.

Se trata de Estefanía Herlein, más conocida como "Chef Estef", que además de su talento en la cocina, encantó a los fans del programa con su espontaneidad y glamour. Su semana en el reality no fue de las mejores y ella habló para sus fans: "Siempre coqueta más allá de tener un mal día", destacó en Historias de Instagram.

Y señaló: "6 meses de grabación, más mi trabajo, se empieza a sentir el cansancio en esta instancia. Pero a no bajar los brazos y a darlo todo hoy". La comunicadora reveló así que el final de reality fue cuesta arriba para ella. Actualmente, Estefanía sigue en su rutina laboral y se mostró con sus compañeras de oficina en el día del amigo.

También dedicó un mensaje especial para sus seguidores: "Feliz día del amigo a todos mis seguidores!!! Quería aprovechar este post a saludar a cada uno de ustedes, que me llenan de energía, de alegría, me apoyan y defienden incondicionalmente. Gracias por estar, a todos, los quiero! Y me alegra muchísimo que sean parte de esta comunidad tan hermosa que armamos".

Cerró además con una perlita: "PD: la foto no tiene nada que ver jajaja pero tengo el sweater resaltador que tanta polémica armó".