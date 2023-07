"Exceso de realismo": Malena Pichot se sinceró sobre la maternidad

viernes, 21 de julio de 2023 12:56

A sus 41 años, Malena Pichot fue madre primeriza de Rafael, el hijo que tuvo junto a Leandro Lopatín, músico de Turf. La comediante e influencer, publicó una serie de fotos acerca de cómo vive la maternidad y la importancia de tener ayuda de personas cercanas.

Al cumplirse un mes del nacimiento de su hijo, Malena escribió este mensaje reflexivo acerca del realismo de tener hijos, algo tan feliz como complejo.

"Esta serie se llama 'EXCESO DE REALISMO' Siempre me dio fiaca maternar me parecía un laburo inabarcable, inmenso, imposible y tenía razón. No era falta de deseo era exceso de realismo. No me siento capacitada para dar ningún tipo de consejo sobre maternidad, pero sí puedo dar sobre el trabajo en equipo, porque maternar también es eso. Si está en tus posibilidades, buscá ayuda en profesionales que te generen confianza y te den tranquilidad, y que de algún modo admires. Tu dream team no es el de otra y eso está bien", dijo la actriz con una foto con su bebé, frente a una tarta con una vela por el "cumple mes".

Pichot eligió cerrar dando gracias: "Por eso, gracias a mi obstetra y a su equipo que me contuvo mucho en todo momento, a su partera y a su anestesista ambas maravillosas A Paola Lactancia por la paciencia y la fe en mis tetas. Dar la teta es complejo y para no rendirte necesitas sostén. Sí, hermana absolutamente necesitas una pueri. A mi pediatra por no juzgar mis preguntas boludas".