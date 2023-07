Confirmado: dos actores de Todo por mi hogar están de novios

viernes, 21 de julio de 2023 00:00

Lo que al principio se planteó como dos papeles actuados, finalmente se convirtió en real. Dos actores de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe, están encarando un noviazgo pero por ahora no hay planes de casamiento. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, cuenta con un gran elenco de jóvenes actores entorno a los cuales se habían generado varios rumores de amor. Pero ahora los dos contaron a la prensa cómo viven este momento.

Se trata de los actores Berk Ali Çatal (27 años) y Nilsu Yilmaz (21 años), quienes se conocieron en el set de grabaciones de la novela y pegaron muy buena onda. Tal es así que entre grabación y grabación fue naciendo el amor y si bien les costó aceptarlo públicamente, finalmente se mostraron sin problemas en el casamiento del actor Turhan Cihan Simsek (Ogulcan Eren en la ficción).

Berk Ali Çatal es conocido por interpretar a Tolga, un chico engreído de buen pasar económico que odia a Ömer Eren (Yigit Koçak) porque éste logró conquistar a quien había sido su novia. Por su parte, Nilsu Yilmaz se hizo conocida entre el público de la novela por ponerse en la piel de Jamile (Cemile) en la ficción. Allí ella es una joven huérfana que se acercó a los hermanos Eren para encontrar contención pero les terminó robando. Eso hizo que ellos sintieran constantes rechazos hacia ella, aunque haya pedido perdón y cambiado su actitud.

Lejos de aquellos papeles, los actores se conocieron en los set de grabación y se enamoraron. Ambos se mostraron juntos hace poco tiempo en el casamiento de Turhan Cihan Simsek y decidieron revelar el estado sentimental que los une.

“Hay más para nosotros, solo tengo 20 años, no tengo esas cosas en mente. Nuestra relación también va bien”, expresó Nilsu Yilmaz a la prensa de acuerdo a lo que reprodujo el portal Televizyon Gazetesi.

Por su parte, Berk Ali Çatal agregó: “Nuestra relación va muy bien, estamos bien, no tenemos problemas. Esto no quiere decir que no tengamos planes y metas para el futuro. Todos tenemos metas. No existe tal cosa como el matrimonio en este momento”.

