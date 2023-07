Lanata redobló su apuesta contra Wanda Nara: "Su enfermedad me conmueve"

miércoles, 19 de julio de 2023 17:00

Jorge Lanata fue al programa El Diario de Mariana para tener un mano a mano con Mariana Fabbiani, luego de haber anunciado el viernes pasado que Wanda Nara tiene leucemia y haber hablado el domingo en Periodismo para todos para reafirmar sus dichos.

Sus declaraciones le provocaron varios detractores, entre ellos Marcelo Tinelli y Ricardo Darín. Entonces Lanata decidió visitar el programa donde trabaja su mujer, la abogada Elba Marcovecchio, como panelista para dar su parecer. Lejos de calmar las aguas, lanzó frases aún más polémicas como: "Wanda habla como si sus hijos vivieran en un termo".

“Estoy cansado. Estaba previsto que viniera acá y que no fuera a la radio", aclaró al llegar y remarcó que esta pelea "es una peleíta" porque se viene peleando con presidentes hace 30 años: "Fue enojarme con lo políticamente correcto. No es que no lo decían, lo tenían en la punta de la lengua al hablar de glóbulos blancos y de Fundaleu... Wanda habla como si sus hijos vivieran en un termo, se venía hablando hace días del tema. Todos me critican, pero todos me repiten. A mí no me importa que hayan publicado cosas de mi salud. Que digan lo que quieran de mí. Lola, mi hija menor, es tending topic, eso me jode”, afirmó el conductor.

“¿Vos sabés que te excediste un poquito pero no lo vas a admitir y no vas a dar el brazo a torcer?”, le preguntó Fabbiani y Lanata respondió: “Me habla como mi mamá. Soy periodista, di una noticia. Yo sé qué es una enfermedad porque lo viví”.

“Durante muchos años conviví con historias falsas a lo largo de mi vida. A los 56 me enteré que soy adoptado ¿Cómo me mintieron? Soy periodista porque necesito saber qué cosas son ciertas. Capaz eso desarrolló en mí un tipo de personalidad. Luchás para tener un nombre y cuando lo tenés te piden que cambies”, aseguró.

Si bien no se arrepiente de lo que dijo, reconoció que no quiso que Wanda y su familia se sintieran mal: “No quise provocarle dolor a nadie. La enfermedad de Wanda me conmueve como me conmueve cualquier enfermedad. No quise agregarle más sufrimiento a un mundo que es bastante de mierda”.