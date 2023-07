"Hacía tiempo quería...": Vero Lozano habló tras la entrevista con Wanda Nara

martes, 18 de julio de 2023 00:00

Este lunes, "Cortá por Lozano" concentró el rating de la tarde ante la expectativa de la entrevista de Vero Lozano a Wanda Nara. Si bien se sabía que era grabada, se esperaba una acotación al estado de salud de la conductora de "Masterchef Argentina". Si bien no llegó en el programa, la mediática empresaria sí rompió el silencio en su perfil de Instagram.

En tanto, la conductora del ciclo de las tardes de Telefe se expresó en Instagram. "Hacía tiempo quería entrevistarte . Gracias por darme el sí, por confiar y por hacer de ésta entrevista una charla llena de amor y verdad. Te quiero Wan ?? . Gracias Mauro por venir. Gracias a todo el equipo de producción, amigos y compañeros de @cortaxlozanofan @telefe", dijo.

Acompañó el posteo con una serie de fotos con Wanda, que aún estaba morocha, y su esposo, el futbolista Mauro Icardi en el programa. La empresaria destacó a su esposo y a sus hijos en la entrevista y se emocionó de orgullo.

"Ellos se adaptan increíble a los cambios de país y de vida. Les enseñé al revés; les enseño a ser fuertes. Lamentablemente, como padre nadie quiere ver sufrir a los hijos. Han cambiado de colegio y de ciudades y son un bloque para apoyarse. Son 100% italianos", explicó.

Sobre su esposo, Mauro Icardi, explicó que es muy ordenado y prolijo; todo lo contrario a ella y que le cuesta aceptar su amor por los medios y la labor empresarial. "Mi trabajo no es fácil y no lo entiende a veces. Yo lo hago por pasión. Lo que hago es para dejarles una referencia a mis hijos de una mamá que trabaja", sentenció.

El posteo

Desde su internación y en medio de un fuerte hermetismo sobre su salud, Wanda Nara regresó a las redes sociales y habló de cómo se encuentra. Antes, desde el domingo y este lunes, Mauro Icardi fue quien mostró que estaban en la tranquilidad familiar, y así, llevó un mensaje a los fans.

"Buen día a todos, acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó. El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", destacó.

Y agregó que su prioridad es cuidar a sus hijos: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".

Señaló que tras ese posteo, regresará al silencio: "Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos".