Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 18 de julio de 2023 00:00

El amor está empezando, poco a poco, a resurgir en Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Sen Çal Kapimi, transita un camino en el que la memoria no puede traicionar al corazón de sus protagonistas.

En el capítulo que se vio este lunes, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) no puede recordar lo vivido con Eda Yildiz (Hande Erçel) pero tiene imágenes que se le vienen a la memoria que lo confunden ampliamente. Mucho más cuando Selin (Bige Önal) le pide que no piense en otra persona porque ella lo ama y no tiene a más nadie en su corazón.

En el episodio que se verá este martes por Telefe, Eda y Serkan tendrán un nuevo acercamiento. Esta vez será a solas y sin peleas ni enfrentamientos. Él le propondrá sentarse los dos, tranquilos, a hablar para tratar de traer a la memoria lo que alguna vez hubo entre ambos.

"Quisiera recordar la historia leyéndola", expresará él en un clima cálido, con la estufa a leña como testigo. "¿Quién quiere olvidar el último año de su vida?", preguntará él a lo que ella responderá sin mucho rodeo: "Parece que tú sí, a veces me gustaría ser yo la que olvidó pero luego cambio de opinión. Olvidarlo sería muy doloroso y tenemos muchos recuerdos juntos... ya no quiero intentar recordarte el pasado".

Ante esta respuesta, él insistirá convencido de que si escucha alguna anécdota de su boca puede cambiar todo. "Quiero saber de tí, quiero conocerte. Quiero conocer el amor del que todos hablan. Quiero conocerlo", repetirá él una y otra vez.

Por otro lado, Ferit (Çagri Çitanak) se acercará a Selin para intentar convencerla de que el camino que está tomando con Serkan no es el correcto. Afuera de la cabaña, tendrán una conversación a solas que será vista a pocos metros por Ceren (Melisa Döngel). "Pase lo que pase con Ceren o con quien sea, quiero que seas feliz", le dirá ella a lo que él intentará hacerla reflexionar. Pero responderá frenando sus palabras para no generar confusión: "será feliz con Serkan. Él tomó una decisión. Me eligió a mi".

Más tarde, Ceren hablará con Deniz (Sarp Can Köroglu) y le revelará que sigue enamorada de él y no de Ferit como creía. "He estado pensando un tiempo. Después de que regresaste algunas cosas cambiaron bastante, no lo entiendo", comenzará confesando ella y luego agregará para sorpresa de él: "Dije que todo quedó en el pasado, que fue un amor de la infancia pero no es así. Sigo pensando en tí".