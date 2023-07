"No estoy llorando": las lágrimas de Isabel Macedo en Uruguay

lunes, 17 de julio de 2023 00:00

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey tomaron una fuerte decisión que finalmente concretaron este fin de semana. La pareja y sus dos hijas, Belita y Julia, armaron las valijas y se fueron a vivir a Uruguay. Con una serie de historias en su Instagram, la actriz mostró las imágenes de ese importante momento en el que no faltaron las lágrimas.

"No estoy llorando... se me metió 'volver a trabajar y llevarme a toda mi familia conmigo' en el ojo", escribió en una de sus historias de Instagram en la que se la ve emocionada y de fondo a Belita mirándo la cámara detenidamente. La actriz no pudo ocultar las lágrimas que le produjo volver al ruedo de la mano de una de las nuevas ficciones de Cris Morena: Margarita, que es la continuación de Floricienta.

Al igual que hizo Mery del Cerro, Macedo alquiló una vivienda allá en la que vivirá por seis meses mientras dura todo el rodjae. En su partida, la actriz mostró algunas postales tanto desde el auto como desde la ventanilla del avión. Entre los lugares que se vieron estuvo el Río de La Plata y el cartel de la ruta que da la indicación del ingreso a Montevideo.

Ésta no es la primera vez que Macedo y Urtubey deciden tomar la iniciativa de vivir un tiempo fuera de la Argentina. Hace un par de años, se animaron a residir por un tiempo en Europa pero finalmente regresaron a Salta, donde están radicados.

Ahora el motivo del viaje es laboral y su regreso tiene fecha: enero del 2024. En Salta, Macedo trabaja con su propia marca de ropa mientras que él no dejó de lado la política pero desarrolla su lado empresarial.

"Este equipo va por todo", había escrito Isabel Macedo en una imagen caminando por el aeropuerto donde se lo veía a Juan Manuel Urtubey junto a su hija Belita, caminando con las valijas en mano. Luego agregó: "Los amo. Gracias por el aguante. Gracias Diosito por mi familia linda que se adapta a todo".