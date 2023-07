Llamas del destino: avance del capítulo de este lunes

lunes, 17 de julio de 2023 00:00

Momentos intensos y dramáticos atraviesan a Llamas del destino, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Alev Alev. La novela avanza con Rüya (Dilan Çiçek Deniz), Cicek (Hazar Ergüçlü) y Cemre (Demet Evgar) sacudidas por todo lo que se descubrió tras el incendio que las marcó para toda la vida.

En el episodio del viernes pasado, Celebi (Cem Bender) salió a hablar con la prensa después de la viralización del mensaje que Cemre emitió y nadie había levantado. A partir de esto, el alcalde usó como maniobra el ponerse en el lugar de víctima, de padre y esposo ejemplar que lo único que quiere es proteger a su familia.

"Como saben tengo una larga tarea como abogado y activista. Me gustaría comportarme de la misma manera. He defendido la verdad durante años y eso no cambiará hoy. La declaración de la mujer es clave", señaló y luego subrayó: "El que apoye a la madre de mi hija es preferible a tener la razón", lanzó el hombre quien no admitió los cargos y dijo que quiere que los reclamos de ella se "escuchen por todos lados y se investigue".

En el capítulo de este lunes, Cemre irá a ver a su hija y se fundirá en un abrazo con Günes (Kayra Orta) en el portón de ingreso a la mansión. Sin embargo la alegría no será plena. Allí estará Celebi esperándola para dar una nueva arremetida.

"Te extrañé mucho hija, mi cereza", expresará ella a lo que el marido le dirá: "vuelve a casa. El hombre le pedirá que vuelva a la casa si quiere a su hija y no tener problemas.

Más tarde Cemre llamará por teléfono a Rüya para pedirle un favor. "Necesito una casa temporal, es para Günes", le dirá. Sin embargo a pocos pasos escuchará todo, Seher (Meltem Keskin) quien creyó en las palabras del alcalde en contra de la mujer que está con Ozan (Berkay Ates).

Lejos de todo esto, Ömer (Cihangir Ceyhan) sorprenderá en el baño de un bar a Iskender (Berker Güven) quien llegará a este lugar porque se siente mal. Sin embargo allí su "enemigo" le dirá algo que lo sacudirá. "Y un día la muerte se presentó frente a Iskender en forma de alcohol", parafraseará Ömer haciendo alusión a aquella jugada que aquel quiso hacerle con el té y que no dio su efecto. ¿Lo habrá envenenado?, ¿morirá? habrá que estar atentos al capítulo de este lunes.