"Les enseño a mis hijos a ser fuertes": las confesiones de Wanda Nara en "Cortá por Lozano"

lunes, 17 de julio de 2023 16:47

"Wanda, te abrazamos, te amamos y agradecemos que nos dejaras poner esta nota al aire", destacó Vero Lozano en su programa "Cortá por Lozano" (Telefe) que tenía previsto poner al aire una entrevista con Wanda Nara, la conductora de "Masterchef Argentina" que atraviesa por un momento especial de salud. Desde que sufrió una descompensación la semana pasada, hubo hermetismo y varias versiones acerca de lo que le pasa e incluso Jorge Lanata hizo alusión a un diagnóstico delicado.

En la entrevista, que estaba grabada y en la que se vio a una Wanda aún con el pelo castaño, se emocionó al hablar de sus hijos. Destacó que, pese a que tienen una vida con comodidades, trata de criarlos para los desafíos de la vida. "Ellos se adaptan increíble a los cambios de país y de vida. Les enseñé al revés; les enseño a ser fuertes. Lamentablemente, como padre nadie quiere ver sufrir a los hijos. Han cambiado de colegio y de ciudades y son un bloque para apoyarse. Son 100% italianos", explicó, emocionada tras un mensaje de los chicos en los que destacaban sus virtudes como mamá.

Luego describió a cada uno, empezando por Valentino, que está dando sus pasos como futbolista: "él sólo pidió ir a una iglesia; ir a misa y que mi mamá lo lleve. Fui a colegios católicos pero no les inculqué el credo. Lo hemos encontrando rezando y nos sorprende. Yo les inculqué ser buenas personas; él es muy agradecido".

En tanto, Constantino o "Coqui" como le dicen, es el más parecido a ella: "me desafía pero tiene una personalidad increíble. Es el más parecido a mí. No lo comprás con lo material. Es increíble y muy sentimental. Te dice cosas re profundas que te descolocan".

Acerca de Benedicto, señaló que es el más italiano de todos. "Me había olvidado que había hecho el casting para Masterchef y cuando (Guillermo) Pendino me llama y me dice: "mirá que sos vos", mi hijo reaccionó. "Sé que es tu trabajo y tu país, mamá, pero no sé si nos vamos a adaptar". Le dije que iba a pasar lo contrario, que se iba a enamorar. Y eso pasó y me lo recordó el otro día", expresó.

Sobre sus hijas con Mauro Icardi, destacó que Francesca es "una potra, divina. Le dije: "tenés la boca, los ojos y el pelo que quería para una hija". Ella se ríe. Y es que la soñé con tanta fuerza... Es un poco parecida a Coqui y es muy Mauro: ama la naturaleza. Quiere vivir en el campo con animales y levantaría todos los perros que hay en la calle".

Mientras que de Isabella dijo que "aunque de la quinta no sabía qué me iba a sorprender, ella es tremenda. Se va a quedar con todo, les digo a sus hermanos. Tiene una personalidad... Sabe qué tenemos y qué no. Registra todo; es mi ojos en mi casa. Tiene mucho carácter".

Sobre su esposo, Mauro Icardi, explicó que es muy ordenado y prolijo; todo lo contrario a ella y que le cuesta aceptar su amor por los medios y la labor empresarial. "Mi trabajo no es fácil y no lo entiende a veces. Yo lo hago por pasión. Lo que hago es para dejarles una referencia a mis hijos de una mamá que trabaja", sentenció.