Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 17 de julio de 2023 00:00

La incertidumbre, el desconcierto y el amor latiendo todo el tiempo. Así avanza la novela turca Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kampimi, transita su Primera Temporada con un fuerte quiebre que se dio hace una semana y sacudió a sus personajes.

Eda (Hande Erçel) estaba preparada para casarse con Serkan (Kerem Bürsin) pero él sufrió un accidente vial que le hizo perder la memoria. Esto lo llevó a volver con su ex novia y olvidar por completo a aquella mujer que tanto amaba. En todo este escenario un nuevo personaje se sumó y la historia termina transitando una turbulencia.

En el capítulo de este lunes, Eda y Serkan tendrán un encuentro en un lugar emblemático de villa Muhtesem Orman: el puente central del bosque. Allí, ambos coincidirán y, como es de esperar, mostrarán sus diferencias.

"No eres un humano normal... yo no soy la que se pegó en la cabeza y perdió la memoria. Ni soy la que está acá hablando de trabajo", lanzará Eda al verlo hablando por teléfono por un tema laboral. "Odias cometer errores", agregará ella pero luego la escena terminará de la forma menos pensada.

Más tarde, el malestar también cruzará a dos personajes. Se trata de Ceren (Melisa Döngel) y Ferit (Çagri Çitanak), quienes discutirán impulsados por los celos que les genera la presencia de Selin (Bige Önal) y Deniz (Sarp Can Köroglu).

"Estamos así porque no le quitas los ojos de encima a Selin", lanzará Ceren a Ferit pero él le responderá: "ya sabes que Selin ama a Serkan". Luego él redoblará la respuesta. "¿Crees que estoy ciego?, ¿crees que no me doy cuenta que no ves a Deniz como más que un amigo?".

Lejos de todo esto, Serkan no podrá dejar de tener en su memoria algunas imágenes que lo confunden. Una de éstas es cuando le subía el cierre a Eda pero no recuerda en qué contexto. Frente a Selin le confesará: "Todavía trato de recordar algunas cosas de antes del accidente". Sin embargo ella le pedirá que no trate de recordar porque ella al único que tiene en su cabeza es a él.