"Pelea en serio": Nacho Castañares y la distancia menos pensada con Marcos Ginocchio

domingo, 16 de julio de 2023 14:17

Nacho Castañares y Marcos Ginocchio mantienen una muy buena relación desde que llegaron a la final de "Gran Hermano", el exitoso reality de Telefe. Sin embargo, una situación llevó a que el conductor de "Fuera de joda" quisiera distanciarse del carismático salteño.

En una transmisión de streaming de su canal, y a propósito de la Velada Argentina, Nacho contó que boxearía siempre y cuando lo invitaran a un torneo y pudiera prepararse. No obstante, puso una condición: no aceptará de ninguna manera enfrentarse a Marcos. "Si Coscu y Luquitas Rodríguez me dicen: "¿te animás a pelear?", ahí lo hablaré con ellos y pelearía. Ni en pedo, pelearía contra el Primo. Que me entrene", destacó ante los comentarios de los fans.

Y ante una sugerencia de pelea contra Marcos dijo efusuvo: "¡Están locos! ¡Quiero seguir viviendo! El Primo me hace así (con el gesto de un leve pellizco) y me mató. Me acuerdo cuando hicimos la pulseada (en Gran Hermano), no llegué a hacer fuerza que me ganó. Aparte el Primo pelea en serio. Le tienen que poner una venda en los ojos y a mí, toda una "cosa" para que no me lastime nada. Imposible, imposible".

NACHO NEGADO A PELEAR CONTRA MARCOS

¿Quién gana una pelea entre ellos? pic.twitter.com/0xY5PjobyX — TRONK (@Tronnk_) July 16, 2023

En tanto, habrá un pronto reencuentro entre ellos. El próximo 22 de julio, los ojos de los fans estarán puestos en Marcos Ginocchio y Julieta Poggio que serán los invitados de un conocido club en Río Segundo, en Córdoba, que cumplirá cinco años de aniversario. En la ocasión, Nacho Castañares los acompañará con lo que los tres finalistas estarán juntos de nuevo como protagonistas. En el reality, se casaron los tres y luego, fuera de la casa, protagonizaron una campaña publicitaria.