"Fue impactante para mí": la confesión de Pedro Alfonso sobre Paula Chaves

domingo, 16 de julio de 2023 20:31

Pedro Alfonso recordó este domingo cuando comenzaron a conocerse con Paula Chaves antes de formalizar su extensa relación. En ese marco, el hombre relató el momento en el que ella fue a su casa por primera vez con una divertida anécdota.

Ambos fueron entrevistados en La Peña de Morfi, el programa conducido por Georgina Barbarossa, donde hablaron del inicio de la relación. La pareja se conoció hace más de 10 años en el Bailando, el reality conducido por Marcelo Tinelli. Si bien en un comienzo se creía que sólo se trataba de un show televisivo, el amor traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los noviazgos más queridos del espectáculo.

“Al principio no éramos una pareja, estábamos en la etapa de conocimiento. Yo no soy una persona fácil. Soy muy exigente y me imagino todo en mi cabeza, pero no se lo hago saber a la otra persona”, había comentado la conductora sobre el inicio de su relación, que fue en 2010, cuando ella participaba como famosa en el show y Pedro trabajaba como productor en Ideas del Sur.

Un año después, Paula había confirmado que el noviazgo había terminado: “Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter ya no estamos juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos. Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando”.

Sin embargo, en 2012 sus caminos volvieron a juntarse cuando fueron convocados para bailar juntos en el programa de Tinelli y desde entonces se unieron nuevamente y se convirtieron en una de las parejas más queridas y sólidas del mundo del entretenimiento.

Ahora, a casi nueve años de casados y con una familia de tres hijos (Olivia, Baltazar y Filipa), el actor contó cómo fue que la modelo lo visitó por primera vez en su casa de soltero: “Cuando vino a mi departamento se empezó a sacar cosas. Eso fue impactante para mí”.

“¡Venía de bailar!”, confesó la modelo en el ciclo de Georgina Barbarossa sobre lo producida que estaba.

“Se sacó una extensión de pelo, las uñas. Le dije ‘¿qué más se va a sacar?’. ¡Se sacó las pestañas!”, contó entre risas, y agregó: “En el Bailando nos ponían todo eso. Extensiones, pestañas postizas. En un momento me dijo si me iba a sacar un brazo”.