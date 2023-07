Benjamín Vicuña reveló el diálogo que tuvo con García Moritán tras la supuesta dedicatoria a Pampita

domingo, 16 de julio de 2023 00:00

La polémica dedicatoria de Benjamín Vicuña en la gala de los Martín Fierro despertó todo tipo de sensaciones en el público. Lo cierto es que el actor tras ganar un premio lanzó una sorpresiva frase que dejó a todos sorprendidos.

“Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos, me dio un amor...", fueron las palabras del famoso en su discurso. Ante este panorama, muchos quedaron sorprendidos, ya que remarcaron que la frase estaba dedicada para su expareja, Carolina "Pampita" Ardohain. Sin embargo, todas las miradas estuvieron en el actual marido de la famosa, Roberto García Moritán.

Tras el revuelo que generó esta frase en el ambiente artístico, Vicuña fue entrevistado por LAM y brindó detalles sobre lo sucedido. “Primero debo admitir que me impresiona el revuelo que se armó por un furcio que puede tener muchas interpretaciones", destacó el famoso ante la atenta mirada Ángel de Brito y de las panelistas. Luego, Vicuña agregó que "quiero decir que en un principio uno se pone muy nervioso, porque tenía un discurso preparado, intenté dedicárselo a las personas que sufren una enfermedad y a las personas que acompañan, y cuando estaba hablando de Argentina efectivamente hablé de mis hijos, intenté hablar de las madres de mis hijos pero en un momento reculé y quizás cuando hablé de un amor, era el amor, el amor que me han dado".

Por último, sumó que se referían puntualmente al amor del público, a un amor diferente no a otras cosas que remarcaron fuertemente durante estas semanas. "No era un mensaje ni una indirecta ni nada”, comentó.

En cuanto a lo que sucedió con García Moritán, Vicuña remarcó que decidió enviarle un mensaje a la actual pareja de Carolina. le envió un mensaje a Roberto. “No quise faltarle el respeto, tenemos la mejor, pero se dio una cosa incómoda que no era la intención", remarcó Benjamín.

El actor sumó que tras darse cuenta de los sucedido le consultó a Roberto si necesitaba que se aclarara el tema y que no tenía inconveniente de hablar sobre su frase. "Aprovecho esta instancia para resignificar lo que quise decir, no aclarar”, cerró Vicuña.