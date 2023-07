Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 14 de julio de 2023 00:00

Celos, amor y giros inesperados. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia avanza en su Segunda Temporada con personajes nuevos... y problemas nuevos.

En el episodio que se vio este jueves, Akif (Celil Nalçakan) llegó a la casa de Suzan (Ahu Yagtu) después de haber tenido un mal rato con su hijo que le expresó que lo odia. Por otro lado, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) nuevamente cortó su relación con Doruk (Onur Seyit Yaran) después de que se enteró que su padre culpó a Kadir de un crimen siendo él el culpable. Lo peor es que eso lo supo por voz de Tolga (Berk Ali Çatal) y no por la voz de su propio marido.

En el capítulo de este viernes, Melisa (Damlasu Ikizoglu) no podrá ocultar los celos que le provoca que Jamila (Nilsu Yilmaz) esté cerca de Kadir (Halit Özgür Sari). Y más ahora que llegará al colegio para trabajar junto a él en el bufet. Al verla llegar, Melisa mostrará su incomodidad y no dudará en expresárselo a su novio.

"¿Seguiremos donde nos quedamos o lo dejamos en el pasado?", preguntará Kadir al ver el mal humor de su novia pero ella responderá de manera contundente: "has tus cosas, puede que tengas que ayudar a Jamila... yo tengo que ir a clases. Hablaremos luego".

Lejos de esto, Harika descubrirá que Akif está durmiendo en su propia casa y se lo recriminará a su madre. "Estaba muy ebrio anoche, le dije que iba a prepararle un café pero se quedó dormido", explicará su madre a lo que Harika le consultará con mucha ironía: ¿qué quiere?, ¿por qué está aquí', ¿volvió su amor por tí?

Luego, y cuando Suzan vaya a la cocina a preparar el desayuno, Harika aprovechará para sacar ventaja. Cuando su madre no la vea, hará un video mostrando a Akif durmiendo en la casa de ella y con Suzan de fondo. ¿A quién se lo mandará y con qué fin?

Por otro lado, Doruk intentará hablar con Asiye para que lo perdone por lo que hizo. "Hice un esfuerzo, evité que mi papá les hiciera daño", se justificará el hijo de Akif a lo que ella le responderá con mucha dureza y rencor: "¿todavía me dices que me hiciste un favor?, ya no somos novios".

Más tarde, ella hablará con su hermano y no le ocultará más lo que hizo Akif. "Él fue quien te culpó. Fue él el que te golpeó, te puso el arma... todo lo malo que nos pasó fue planeado por ese hombre", confesará la chica a su hermano. Luego destacará que fue Tolga el que le dijo toda la verdad y el padre de Doruk aceptó la culpa.