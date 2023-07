Robo en LAM: aparecieron las grabaciones de las cámaras de seguridad

jueves, 13 de julio de 2023 16:50

El 6 de junio, Morena Rial acudió como invitada al programa LAM y lo hizo en compañía de un grupo de amigas. Mientras ella era entrevistada en el estudio por Ángel de Brito y su equipo, se produjo un robo en los camarines de América TV, que hace unos días confesó una de las amigas de Morena que fue la culpable del hecho, junto a más personas que no quiso mencionar.

Las víctimas del robo fueron Estefanía Berardi, Mónica Farro y Marcela Feudale. A ellas les sustrajeron maquillajes y tarjetas de crédito que luego utilizaron para comprar en una conocida cadena de farmacias y en una importante marca de carteras.

Si bien la primera en ser señalada por el robo fue la hija de Jorge Rial, ella se defendió e intentó desligarse del asunto: “Nada que ver, yo no toqué nada. Es una locura que me acusen sin pruebas. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo... Que me escriban las que les faltó algo. Me parece una falta total de respeto hacia mi persona. Yo no soy una delincuente, no me manejo así”.

Lo cierto es que finalmente, el pasado fin de semana, Daiana Pedano, ex niñera de Morena Rial, confesó que fue la autora del robo, durante una entrevista en El Run Run del Espectáculo: “Si me tengo que hacer cargo, me voy a hacer cargo. A mí no me lo pidió nadie. Fue un momento de necesidad. A Mónica Farro y a las Angelitas les pido disculpas”.

Daiana remarcó que ella no estuvo sola durante el robo, pero no quiso mencionar quién más formó parte del hecho delictivo. Sin embargo, luego de la confesión, Ángel de Brito decidió mostrar en su programa las cámaras de seguridad de América TV, que registraron los movimientos de Morena y sus amigas desde que ingresaron al canal a las 20:14 hasta que se retiraron a las 22:09.

“Son tres personas que vinieron de afuera, Morena con una amiga y un amigo. Una de ellas confesó y dijo ‘fuimos nosotras’. Entonces la involucra sin querer a Morena”, explicó el conductor de LAM.