Eda y Serkan: se conoció el motivo por el que Bige Önal, Selin, abandonó la ficción y luego regresó

jueves, 13 de julio de 2023 00:00

Eda y Serkan: ¿será que es amor? lleva menos de un año en la pantalla de Telefe y ya logró conquistar a la audiencia en Argentina. La ficción turca, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, desembarcó en marzo pasado y con éste un elenco con diferentes matices que atrapa la atención del fandom.

La novela cuenta la historia de una joven aspirante a arquitecta paisajista, Eda Yildiz (Hande Erçel) y un empresario exitoso dueño de un holding, Serkan Bolat (Kerem Bürsin). Ambos comenzaron una relación basada en el odio pero poco a poco fueron encendiendo la llama del amor. Hoy la ficción atraviesa uno de los momentos más fuertes, con la pareja separada después de haber estado a un paso del casamiento.

En todo este contexto, un personaje tomó mucha fuerza. Se trata de Selin (Bige Önal), la ex pareja de Serkan. La rubia de enorme ojos claros, fue la única a la que él recurrió cuando perdió la memoria y a raíz de esto pasaron dos meses juntos. Ése fue el tiempo suficiente para que él se olvidara de Eda y pusiera en primer lugar a su ex, como su actual pareja.

El personaje de Selin había tenido participación en la ficción desde el capítulo original 1 hasta el 22. Sin embargo luego se ausentó y regresó a la historia en el 29. En la trama, su salida temporal fue fundada en función de que Selin necesitó alejarse de Serkan al ver que la relación de él estaba encaminada con Eda. Ahora regresó a partir de que él la olvidó.

La joven que interpreta a este personaje es Bige Önal, una actriz de 33 años de edad que cuenta con una larga trayectoria en la televisión turca. Según relató la prensa de aquel país, la salida temporal de ella de la novela se debió a un momento muy duro en su vida. El año en el que rodó Eda y Serkan: ¿será que es amor? ella pasó por la muerte de su papá, un golpe de la vida que la sacudió y por eso decidió tomarse un tiempo en el trabajo para hacer el duelo.

Desde la producción se lo permitieron y ella viajó a su ciudad para darle el último adiós. En aquella despedida estuvo acompañada por familiares y amigos, entre ellos la misma Hande Ercel, con quien cosechó una linda amistad. Luego la actriz se tomó unos días en el trabajo para llevar el duelo y sobreponerse, que fue el tiempo que permaneció lejos de la pantalla.

Por aquel entonces escribió en Instagram un mensaje dedicado a su padre: "Mi vida siempre ha cambiado y mejorado con tu concentración. Mi mayor amor era tu presencia. En tu ausencia, eres la mayor presencia de mi vida. Tengo miedo de olvidarte desde que te fuiste; olvidar no es la palabra... Conozco cada detalle; cada curva en tu rostro y tus manos de memoria. No sé qué hacer con tu anhelo... Cuando era una niña, siempre miraba las puertas, no quitaba los ojos hasta que llegaras. Mis ojos siempre estarán en las puertas hasta que te vea. Te amo".