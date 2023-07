Sorpresa: Pampita habló sobre su relación con China Suárez

miércoles, 12 de julio de 2023 00:00

Fueron varios los videos que se mostraron en las redes sociales donde tenían como protagonistas a Carolina Pampita Ardohain y Eugenia China Suárez. Uno de ellos se llevó la mirada de todos por la buena relación entre la hija de la China y Pampita, pero en la otra publicación Eugenia cosechó cientos de críticas tras cantar una canción que evidencia la supuesta infidelidad de hace unos años atrás.

Ante este panorama desde Intrusos entrevistaron a Pampita y la famosa sorprendió a todos tras reconocer que Eugenia es una gran madre e intentan tener la mejor relación, ya que priorizan el bienestar de sus hijos. “Para mí, Eugenia es parte de mi familia", destacó Carolina. Y agregó que no piensa poner en debate ningún tema que pueda despertar polémica entre ellas.

"Para mí es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar al otro", sumó Pampita. Y afirmó que no tiene problema de estar para cuando la necesite en algún momento complicado de su vida. Está incluida en mi familia. Si va a casa, tiene las puertas abiertas y no necesita invitación", resaltó.

Por último, remarcó que las dos son buenas madres de hijos que son hermanos, por ellos es primordial que exista un ambiente de armonía para toda la familia.