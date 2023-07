"Pampita me dijo que...": Julieta quedó asombrada con el consejo que recibió de la famosa

miércoles, 12 de julio de 2023 00:00

Julieta Poggio se robó todas las miradas en la gala de los Martín Fierro, tal es así que recibió miles de comentarios positivos y otros optaron por darle consejos en esta nueva carrera que comienza. La excompetidora de Gran Hermano afirmó que quedó asombrada con las palabras que le brindó Carolina "Pampita" Ardohain.

"Me dijo que no compre ropa, que no gaste en zapatos, aseguró que eso nos iba a venir solo", subrayó Poggio en una entrevista en canal América. Y agregó que la famosa les pidió que inviertan en un departamento.

Además, aseguró que le pidió que aproveche en el momento de popularidad en el que se encuentran. "Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. La amamos", destacó la exparticipante.

Vale recordar que Poggio destacó que también pudo intercambiar algunas palabras con Wanda Nara y otras famosas. Destacó que estar en la premiación fue algo que siempre soñó y afirmó que seguirá trabajando en los diversos proyectos que tiene en mente.