Internaron de urgencia a la beba de Tamara Bella: "El papá no se está haciendo cargo"

miércoles, 12 de julio de 2023 20:52

Tamara Bella enfrenta un difícil momento personal debido a la salud de Bruna, su beba de un mes que se encuentra internada. La modelo pasó su embarazo sola tras denunciar a Pablo Vazquez, su ex marido, por violencia de género.

La modelo reveló que su hija se encuentra en el Hospital Otamendi, en donde nació el pasado 14 de junio, y enfrenta una gripe influenza. “Estoy con la nena internada desde el domingo a la noche, empezó a levantar fiebre y la trajimos al sanatorio porque siempre piden que la lleves a donde nació por la historia clínica, le hicieron los estudios y la dejaron internada”, reveló Tamara a Juan Etchegoyen.

Durante el embarazo, Tamara denunció que su ex pareja y padre de su beba no estaba realizando aportes para la obra social, ni ningún otro gasto. Según manifestó la modelo esta situación continúa tras el nacimiento de Bruna. “Es un montón de plata la que tengo que pagar en este momento porque la internación particular es muy cara y el papá no se está haciendo cargo de absolutamente nada”, compartió la mediática.

Y añadió: “estuve todo el embarazo sola y sigo sola, estoy aturdida”.

Sobre Vazquez, la panelista aseguró que intentó comunicarse. “Le dije que me ayude a pagar el sanatorio porque es de forma particular, ya que Bruna todavía no tiene obra social, están haciendo los trámites. Le dije que yo no puedo afrontar todos los gastos porque cada día en neo es mucho dinero. Y me dijo que no tiene y que lo resuelva”, expresó a Teleshow.

Luego del parto, la bebé de Tamara también presentó complicaciones y debió quedarse en observación. “Estoy muy angustiada porque Bruna está en terapia y necesito de todo su amor y oraciones para que salga adelante. Se ahogó y no podía respirar. Gracias a Dios estaba mi mamá conmigo y se dio cuenta enseguida”, expresó la modelo en su momento.