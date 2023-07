El sincericidio de Nazarena Vélez sobre Daniel Agostini: “Me va a odiar hasta el día de su muerte”

miércoles, 12 de julio de 2023 13:13

Daniel Agostini fue entrevistado por LAM, el programa en el que Nazarena Vélez trabaja como panelista, y contó que está ayudando a su hijo a Chyno a grabar sus temas musicales porque quiere seguir sus pasos.

Si bien el cantante y la actriz se separaron en 2006, después de 7 años de relación, la tensión entre ellos continuó durante muchos años y parece que Nazarena no olvida los malos momentos que pasó en esa ruptura.

“Los dos somos buenos padres. Excelentes. Yo hago mi parte y no sé lo que hace ella, pero sí sé que es una buena madre porque está pendiente de su hijo. Hemos tenido conversaciones por el tema de Gonzalo hoy que es grande. Estamos un poco distanciados, porque ella está en su mundo con Santi (Caamaño) que lo adoro con toda mi alma, es un tipazo. Estoy al tanto también de Bárbara (Pucheta), que nació su bebé que me parece genial. Integramos a Thiago (Rodríguez) como parte de nuestra familia, porque viene a visitarnos y es íntimo de Santino (Agostini). ¡Imaginate! Así que está todo bien, unión y familia”, declaró Agostini, durante una entrevista con LAM.

Al volver al piso, Vélez dio su punto de vista sobre el vínculo que tiene con su ex: “Es verdad, los quiere a todos. A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cagué”.

“El último año con Daniel ya era que estábamos por el Chyno. Había mucho amor. Y no lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas. A él no le gustaba que yo trabaje, y yo me fui a trabajar con Gerardo (Sofovich). Empecé a hacer las tapas de Paparazzi y a él no le gustó”, reveló la panelista, entre risas nerviosas.

Su compañera, Fernanda Iglesias, le recordó que, por ese entonces, Agostini había declarado en una entrevista que era “muy machista” y Nazarena reconoció que era así: “Sí, al tiempito, como yo ya estaba muy desgastada, arranqué a caravanear...¡Pero cagar, no lo cagué. Yo lo amé mucho a Daniel. Yo creo que no, creo que nunca me cagó. Nos separamos porque era muy celoso, no le gustaba que trabaje. Él quería que la mujer se quede adentro de la casa y él salir a trabajar. Capaz que ahora cambió”.