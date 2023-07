Una sorpresiva eliminación sacudió a Masterchef Argentina: quién dejó el reality

martes, 11 de julio de 2023 00:18

Con la transmisión de los premios "Martín Fierro", la gala de eliminación de "Masterchef Argentina" (Telefe) se emitió este lunes. No dejó de sorprender ya que se fue una participante que generaba polémica entre los fans.

La noche comenzó con una competencia que enfrentó a Estefanía y Antonio. Compitieron con un revuelto gramajo para salvarse de la gala de eliminación. Tras un ajustado reto, "chef Estef" fue la elegida de jurado y subió al balcón.

Luego, vino el complicado desafío ya que Rodrigo, Aquiles, Antonio, Silvana, Daniela y Rodolfo tuvieron que cocinar la siempre compleja codorniz, focalizándose en rellenos y presentación.

Luego de cocinar, llegó el momento de la presentación de los platos y Rodrigo tuvo buena devolución por lo crocante de su plato. Llegó Daniela que se destacó por la cocción del ave y la salsa que la acompañó. Después, llegó Silvana y un traspié: "no está tan cocida. Te acercaste a algo distinto con maracuyá y yogur, es lo bueno", dijo Donato De Santis. "No hay que tapar codorniz con salsa; el yogur se cortó cuando lo calentaste o colocaste arriba"; agregó Germán Martitegui.

Cuando le tocó el turno a Antonio, la devolución fue dispar. "La codorniz está muy bien dorada pero el relleno de papa y puré de papa para acompañar es redundante. Le falta sabor", consideró Germán.

Después llegó "Rudy" al que consideraron, entre Betular y Donato, que el relleno "era más para un pavo que para una codorniz; hay un exceso". Mientras que Aquiles, se llevó un trago agridulce: "desperdiciar medio animal para un líquido... no se hace", acotó Germán.

No obstante, en las devoluciones Rodrigo y Daniela se quedaron con los dos mejores platos de la noche. Luego, Rodolfo y Aquiles se aseguraron una semana más en el reality conducido por Wanda Nara.

Eso dejó a Silvana y al salteño Antonio en la cuerda floja. El joven confesó: "ya extraño mi casa y Salta. Si me tengo que ir, me voy".

Tras la pausa se conoció que Silvana Díaz finalmente dejó el reality. "Me toca irme de esta cocina hermosa. Con mucha gente que me apoyó y me dio una palabrita para alentarme. Sigo siendo la misma y pude romper un montón de cadenas que me tenían atada", destacó.

Entre los jurados, De Santis destacó: "trajiste alegría, emoción. Te agradezco mucho porque te tengo mucho cariño. Gracias por cantar conmigo". Damián Betular expresó: "te merecías entrar a Masterchef y estar entre los siete mejores. Te vas superpoderosa de acá; esta Silvana que tuvimos y que descubriste es hermosa. Feliz de haberte tenido acá".

Germán sentenció: "destaco el esfuerzo que hiciste para estar acá. Es una pena despedirte pero ganaste muchísimo". Y Wanda Nara resaltó: "sos una gran mujer y creo que pudiste sacar eso que tenías bloqueado. Viniste con miedo y te llevás ese valor agregado", antes de darle un abrazo.