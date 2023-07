Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 11 de julio de 2023 00:00

El drama nuevamente vuelve a atravesar a la novela Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos en los que los secretos salen a la luz y el amor vuelve a unir a una pareja pero a otra los celos empieza a separarlos.

En el episodio de este lunes, Doruk (Onur Seyit Yaran) reconoció que los celos que tiene lo están alejando de Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun). Por eso decidirá mandarle un audio mientras maneja el auto y reconocer quela cercanía que ella tiene con Kaan (Eren Ören) es lo que no le hace bien. Mientras esto ocurre, sufrirá un accidente de tránsito.

En el capítulo de este martes, Asiye entrará en pánico después de que le llegue el audio a su whatsapp que le mandó Doruk. Allí escuchará el choque y sospechará que le ocurrió lo peor. La sospecha la confirmará cuando llame al celular de él, le atienda un policía y le confirme que el joven fue trasladado al hospital.

Ömer (Yigit Koçak) y Harika (Gözde Türker) volverán a tener un encontronazo, pero esta vez no terminará nada bien. Ella intentará robar golosinas y galletas de un almacén pero será vista por el dueño del local que la increpará para que muestre todo lo que lleva en el interior de la mochila. Ahí quedará expuesta y su hermano intentará evitar que vaya a la cárcel. Sin embargo la reacción de ella impulsará a ese final.

Los enfrentamientos entre ambos no terminará en el contexto del almacén y la comisaría. También se dará en el patio del colegio al que asisten. Allí la chica marcará a la familia Eren que ella es superior a todos. "Vivo en un sucio vecindario pero tú eres naturalmente pobre pero yo estoy obligada a hacerlo", señalará Harica a Aybike (Melis Minkari).

Pero esta última le responderá con palabras que aquella nunca imaginará: "Usas el dinero de tu hermano pero lo odias a muerte... Sigues en esta escuela gracias a Ömer. ¿Quién crees que pagó tu colegiatura?". En ese momento la chica descubrirá que Tolga (Berk Ali Çatal) no puso un centavo para que ella continuara en el colegio.

Por otro lado, Melisa (Damlasu Ikizoglu) hablará con Kadir (Halit Özgür Sari) para convencerlo de que Jamila no es lo que él cree. "Ella ya robó tu dinero. Inventaste toda una historia para cubrirla y que no le pasara nada. Protegiste a una desconocida incluso de tus hermanos y tíos", señalará la chica quien no ocultará sus celos y desconfianza: "piensas muchísimo en ella. ¿No te das cuenta?".