"Nos costó muchísimo", exparticipantes de GH confirmaron su separación

Gran Hermano (Telefe) se convirtió en uno de los programas éxitos de la televisión argentina. Los competidores lograron multiplicaron en cantidad de seguidores en las redes sociales. Vale recordar que en el programa se formaron varias parejas, una de las que estuvo desde los primeros días fue a conformada por Juliana "Tini" Díaz y Maximiliano Guidicci. El romance siguió tras salir del reality, ambos tomaron la decisión de irse a vivir juntos, pero una noticia, en las últimas horas, sorprendió a los fanáticos.

Lo cierto es que "Tini" dio a conocer en un video que la relación se terminó, ya que las cosas no venían muy bien entre ellos. "Hace poquitos días tomamos la decisión de separarnos, la verdad que nos costó muchísimo", resaltó la exparticipante de GH.

Además, agregó que "nos dimos cuenta que estamos en un momento de nuestras vidas que es fundamental y clave para cumplir nuestros sueños". Y sumó que se hermetizaron y tomaron actitudes que no eran las adecuadas. "Nos dimos cuenta a tiempo, de la manera más sana del mundo que no nos estábamos haciendo bien. El amor sigue intacto, tenemos una relación increíble, pero no queríamos confundir las cosas", remarcó.

Por último, destacó, entre lágrimas, que ambos no estaban priorizando el momento laboral y no pudieron ayudarse, como pensaban que iban a lograrlo. "Nos estamos amando un montón, pero no estamos aprovechando el momento de nuestras vidas. Gracias a Dios, pudimos tomar esta medida a tiempo".