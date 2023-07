"Jamás aparecieron": Silvana habló del lado B de "Masterchef" y Claudia Villafañe salió a bancarla

martes, 11 de julio de 2023 15:45

La preparación de una codorniz dejó fuera de competencia a Silvana Díaz que dejó la cocina de "Masterchef Argentina", en la gala de eliminación que se transmitió de manera especial este lunes, por Telefe. El jurado, con Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, le dieron una nueva chance a Antonio y la ama de casa y peluquera colgó su delantal.

Sus últimas intervenciones dividieron aguas entre los seguidores del programa que empezaron a señalarla de "preferida" y cuestionaron algunos de sus platos, así como su permanencia. Ella hizo filtro y se quedó sólo con lo bueno y así quedó reflejado en su reciente posteo en Instagram.

"Gracias @wanda_nara y todo el equipo que estuvo siempre a nuestro lado, hay muchas personas que jamás aparecieron en cámara y sin embargo son el motor fundamental para que todos los días salga el programa, las chicas de vestuario, la enfermera amorosa que nos cura las quemaduras, la gente de gastro, que siempre están cerca de uno, todo el personal de limpieza y todo aquel que alguna vez se acercó a mí (en esos momentos cruciales) y me dijo ...vamos Silvi", se sinceró.

"Hoy vuelvo a casa... después de haber luchado hasta donde pude y con las herramientas que tenía a mí alcance , con una gripe y una tos insoportable que tardo mucho en irse y con la sensación que a pesar de todo elijo siempre quedarme con esa gente maravillosa que conocí en este tiempo", expresó, sobre la buena relación con sus compañeros.

Silvina habló de lo que viene: "Hoy vuelvo a casa... me espera la belleza de mí hija Jazmín, la dulzura de mí Santy, me espera Matías aunque ya no viva conmigo, mi perrita (chiquita dorada) se llama así, y Marcelo quien es mi compañero de vida, nada más y nada menos. A Gaby que trató de ayudarme hasta donde pudo, junto a mis hermanos y mis padres. Gracias por leer esto. Hoy es tiempo de empezar otro camino".

Entre los más de 600 comentarios del posteo, sobresalió el de Claudia "Tata" Villafañe, ganadora de la edición Famosos y que conoció a Silvana, tras ser una de las invitadas al programa. "Silvana hermosa, esto recién empieza, me identifico mucho con vos, cocinamos con amor para nuestra familia y amigos! Seguí haciéndolo! Beso grande!", destacó.