"El único objetivo que tenemos es...": Darío Barassi ganó nuevamente el Martín Fierro

lunes, 10 de julio de 2023 08:51

"El único objetivo que teníamos en 100 Argentinos es entretener". Con esas palabras y gran emoción, Darío Barassi se dirigió al público en la noche de este domingo tras alzar el Martín Fierro. El sanjuanino obtuvo el galardón en la categoría Entretenimientos (juegos) en una gala que estuvo cargada de momentos muy emotivos.

El conductor de 100 argentinos dicen (El Trece) compitió en la terna con Bienvenidos a Bordo (El Trece) y Trato Hecho (Telefe). Tras la consagración, Barassi no sólo le dirigió palabras al público sino también a una persona muy especial para él. "Gracias al público que nos dejó entrar a su casa... Viejita te quiero y te necesito", expresó.

Luego, ante los micrófonos de El Trece reconoció: "no me lo esperaba porque ya lo ganamos el año pasado". Tras ganar el premio, se fue en el auto con el Martín Fierro en el asiento del acompañante. La postal fue compartida en la historia de Instagram con una canción muy especial, que él destacó con un mensaje: "Este tema y este premio... si habrá escuchado Yellow en San Juan manejando, pensando que algún día la iba a pegar con lo que me apasiona en la vida. Acá estamos...".

Finalmente, Barassi usó su cuenta de Instagram para postear un agradecimiento a las personas que lo acompañaron en este momento bajo el título de "Gracias gracias gracias gracias gracias!!!!!". "Hoy se lo dediqué a mi vieja, xq es una guerrera y quería q le llegara mi amor. Pero sepan que el público, @eltrecetv y @boxfishtv son el tridente glorioso que hace e hizo que este pgm y el de ahora funcionen como funcionan. Capítulo aparte a las mujeres de mi vida, @luligomezcenturion sos el amor de mi vida, mi compañera eterna, te amo con locura gracias x todo y más. Enanas mías uds son mi Martin Fierro de oro eterno, pienso en uds cada segundo de mi vida. Q Féliz q estoy!!!!!!", escribió.