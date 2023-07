Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 10 de julio de 2023 00:00

Con sentimientos encontrados y el amor en pausa. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la novela turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Çal Kapimi. La ficción atraviesa un momento de gran quiebre en la trama con los protagonistas separados por un accidente y la memoria perdida.

En los capítulos que se vieron la semana pasada, Serkan (Kerem Bürsin) perdió la memoria horas antes de que contrajera matrimonio con Eda (Hande Erçel). Producto de esto, él volvió con Selin (Bige Önal) que aprovechó la situación para confundirlo aún más.

En el episodio que se verá este lunes, Eda volverá a estar esposado con Serkan para intentar traerle ese primer recuerdo a la memoria. Y en ese momento tendrán un fuerte cruce en el que él la desconocerá. "Nosotros nunca perdimos la esperanza. Nuestras manos no se apartarán tan fácilmente", lanzará ella para hacerlo recapacitar.

Sin embargo él se resistirá a creer que lo que hubo entre ellos fue sincero y se mostrará reticente a la posibilidad de que la prensa así lo creo. Por eso él le recriminará a Eda que ella hable ante la prensa como si hubiera amor entre ambos. "Trataba de salvar la situación", aclarará ella.

"Si los reporteros se daban cuenta que perdiste la memoria, mañana todos hablarán. Imagina el gran Serkan Bolat, mañana perdemos a todos los clientes", apuntará Eda para luego aclararle que ésa también es su compañía: "Soy socia de la empresa, espero que no te olvides".

Más tarde, Eda cruzará a Selin y le hará saber que no se dará por vencida para recuperar a Serkan sin importar lo que ella le haya metido en la memoria a él. "¿Te sientes muy segura, verdad?, ¿qué sucederá cuando Serkan recupere la memoria?, ¿qué harás entonces?. Esto va a cambiar Selin, él recordará todo", advertirá ella.

Pero Selin no creerá en lo que Eda plantea: "por ahora no estás en la mente de Serkan, eres una completa extraña para él. Estuviste en su pasado pero no sabes si estarás en un futuro... no creo que Serkan tenga interés en tí".

Pero Eda le dejará las cosas en claro: "Serkan en una ocasión se enamoró de mi y volverá a suceder... no se que le habrás dicho acerca de lo nuestro pero no puedes decir que nuestro amor fue un error".