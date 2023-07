Conejo de "Gran Hermano", furioso: "no nos nombraron en el Martín Fierro"

lunes, 10 de julio de 2023 17:52

Gran Hermano 2022 se llevó la estatuilla más importante de la noche consagrándose como el ganador del Martín Fierro de Oro. Para recibir el premio estuvieron presentes el conductor Santiago Del Moro, panelistas, la producción del programa y algunos hermanitos como Marcos, Alfa, Julieta, Nacho, Daniela y Lucila.

Sin embargo, parece que los ex participantes que no fueron invitados al evento no quedaron muy contentos con los agradecimientos. Alexis Quiroga, más conocido como ‘El Conejo’, publicó una historia en su cuenta de Instagram furioso por no haber nombrado a todos los participantes, aunque al poco tiempo la borró.

“Por más que no nos nombraron, acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de Oro. Los 20 participantes de esta edición 2022/2023”, disparó furioso junto a una foto de todos los integrantes del reality.

Uno de los motivos por los que no se invitó a todos los ex participantes es que, excepto Alfa, los presentes en la ceremonia de premios todavía mantienen un contrato laboral con Telefe. En el caso de Alexis firmó contrato para participar del Bailando 2023, reality en el que también participará Coty Romero, su ex pareja.

Por otra parte, el programa más visto del 2022 no sólo se consagró como el ganador del Oro sino que también se llevó un galardón a Mejor Producción Integral, Mejor Reality y Mejor Conducción por la labor de Santiago Del Moro.

“Quiero agradecer el esfuerzo de todos los equipos, porque Gran Hermano reúne a todas las áreas que trabajaron para hacer este gran programa que es, fue y será Gran Hermano. Gracias a todos”, agradeció Del Moro.