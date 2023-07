Benjamín Vicuña sobre su polémica frase en los Martín Fierro: "Me equivoqué..."

lunes, 10 de julio de 2023 19:20

Benjamín Vicuña aclaró la frase sobre el amor que dijo ayer en la ceremonia de los Martín Fierro 2023 al recibir su estatuilla a "Mejor Actor Protagonista" por su paso en "El Primero de Nosotros" por Telefe.

En su descargo hizo referencia a la fecha patria y remarcó que este país le dio "tantas cosas hermosas" , entre ellas sus hijos y "un amor" . En charla con "Cortá por Lozano" (Telefe) fue consultado al respecto.

"Tampoco vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con, primero, mil personas que te están mirando más la televisación. No tengo experiencia" , justificó primero Benjamín Vicuña con una sonrisa.

Y después: "Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado aquí en Argentina. Sé que es muy difícil, me lo he ganado con sacrificio".

"Es un país que me dio a mis hijos, al amor... Quizás me equivoqué, estaba mi ex con su marido en el salón, y quizás por ahí puede haber una manipulación de ese discurso, o me equivoqué yo , pero me refería al amor en todas las formas" , agregó en referencia a Pampita Ardohain.

En la charla, quiso hacer un paréntesis para hablar sobre lo polémico que "son en Argentina" en ciertas cuestiones, pero se frenó y disparó entre risas: "No voy a seguir regalando frases polémicas" .