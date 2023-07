"No sale de mi cabeza...": Julieta dedicó un mensaje en las redes sociales

sábado, 1 de julio de 2023 16:57

Todos los fanáticos están expectantes con el reencuentro de Marcos y Julieta, excompetidores de Gran Hermano (Telefe). Ambos coincidieron en Bariloche tras recibir diferentes propuestas laborales. Lo cierto es que los seguidores anhelan con que los jóvenes estén juntos, pero hasta el momento no se concretó lo que todos esperaban.

Por su parte, Poggio está muy activa en las redes sociales y compartió cada uno de los momentos de su viaje hasta su llegada a destino. Sin embargo, se encendieron las alarmas de los fanáticos ya que la rubia subió un vídeo a su cuenta de TikTok con una reconocida canción de la artista María Becerra que confundió a todos.

Foto: captura TikTok

"Me dejaste el corazón vació", es una de las frases que resaltó la joven mientras bailó al ritmo de la canción. En varias oportunidades, la joven se mostró con una gran sonrisa y muchos de los seguidores le dedicaron diferentes mensajes, entre los que predominaron los emojis de corazones. Poggio no precisó mayores detalles sobre para quién estaría dirigido el video. "Me hiciste creer que tu amor era mío", fue otras de las frases que lanzó la excompetidora.

Además, Julieta aprovechó para mostrar su look antes de salir a cumplir con sus compromisos laborales en Bariloche. Una pollera, top y botas fue lo que eligió la joven para deslumbrar al público.