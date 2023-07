Julieta y Marcos, juntos en Bariloche: "Seguro vayamos a..."

sábado, 1 de julio de 2023 00:00

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio comenzaron a vivir sus vacaciones de invierno y ambos eligieron el mismo destino para descansar y disfrutar de la nieve: San Carlos de Bariloche.

Este momento juntos hizo que los fans de ambos, los "Marculi" se mantengan expectantes sobre la posibilidad de una relación entre los ex hermanitos, algo que es esperado desde hace mucho tiempo. Julieta fue la que contó sobre el encuentro con "El Primo" en Bariloche y dio detalles de lo que harán.

“Posta que fue casualidad. Yo no sabía, le pregunté y pensé que faltaba para que él se fuera. Pero me dijo que no, que también se iba este finde. Así que seguro vayamos a esquiar”, contó Juli en su programa de streaming "Fuera de Joda".

Lo cierto es que ambos fueron por separado al sur. Julieta lo hizo con su hermana Camila mientras que Marcos viajó con un grupo de amigos.

Hasta el momento, las fotos que se conocieron de ambos los muestran separados, aunque si efectivamente se reúnen para esquiar, seguramente aparezcan fotos de ambos juntos.

En este marco, Julieta cerró su palabra contando que en Bariloche sufrió una dura caída. “Me caí, me hice mier...la mano, nada lo aguanto, pero bueno, típico mío”, finalizó "Disney".