Una ex Gran Hermano habló del acercamiento entre Julieta y Marcos: "Están ahí"

viernes, 9 de junio de 2023 00:00

Desde que trascendió la noticia de la separación de Julieta Poggio con su ex novio Lucca Bardelli, de inmediato surgieron rumores de posible romance entre la joven y el campeón de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

En este contexto, fue una de las ex hermanitas quien habló de un acercamiento entre los compañeros del reality y dejó la duda de una posible relación.

“Voy a dar una primicia. Me llegó un rumor de que puede ser que Juli y Marquitos estén ahí. Y de la persona que me llegó el rumor podés decir ‘puede ser’", expresó Juliana Díaz en su visita a Mañanísima.

Y agregó la morocha: “Yo estaba averiguando por el tema de la radio, en donde estoy trabajando. Quería saber si era real que se había separado. Juli no lo había dicho aún en el streaming. Y una persona muy amiga de todos me dice "me parece que está ahí con Marquitos".

Por su parte, al momento de hablar de su separación Julieta declaró: "Si hablo mucho, lloro. Estoy muy triste, medio sensible así que si querés, otro día lo hablamos mejor (...) Estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma, y sentía que él merece lo mejor por lo hermosa persona que es, y yo en este momento no se lo podía dar. Y terminamos de una manera linda, con respeto y como se merecía la relación”.

Y añadió: "Gracias a las ‘marculi’ por bancarme siempre. Sé que son fans de los dos, pero ya está, es un momento para respetar”.