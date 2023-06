Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 8 de junio de 2023 00:00

Un secreto que se hace difícil ocultar, un sentimiento que cada vez está más fuerte y un sueño que se fortalece. Esta semana en Todo por mi hogar, los protagonistas avanzan en terrenos que mantienen expectantes al público. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Kardeslerim presenta una trama intensa.

En el capítulo de este jueves, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) increpará a su hermano Kadir (Halit Özgür Sari) al ver que su salud no anda bien pero sobre todo al advertir que algo le oculta. La chica llegará a tal interpretación después de que él diga un error en sus palabras.

"No es nada serio, sólo tengo un dolor muscular", señalará él para luego destacar que no pondrá la denuncia en la policía porque los que lo golpearon eran unos callejeros que viven debajo del puente. Serán estas palabras las que despertarán las sospechas de Asiye y le dirá: "¿debajo del puente?, ¿no será cerca de la playa?... También dijiste que fueron ladrones no que vivían debajo del puente. ¿Qué es lo que estás ocultando?".

Por otro lado, Ömer (Yigit Koçak) tomará la decisión de no seguir trabajando para Akif (Celil Nalçakan) después de haber sufrido su humillación. Es que este último hizo limpiarle los zapatos que tenía puesto delante de todos pero sobre todo de Kadir. Tras una conversación que hubo entre ambos hermanos, Ömer renunciará.

Sin embargo esto será rechazado por Akif quien considerará que esto implica una sumisión de Ömer ante Kadir. "¿Harás lo que él te ordene?, ¿te conformarán con poco?", preguntará pero el chico Eren responderá sin vueltas: "no limpiaré la basura de los demás... no quiero parecerme a usted".

Lejos de todo esto, Doruk (Onur Seyit Yaran) tomará una gran decisión: confesar ante todos el amor que tiene por Asiye. En medio del curso lanzará: "amo a Asiye pero ella aún no confía en mi y tiene razón. Haré lo posible por ganarme toda su confianza. Cueste lo que cueste".