Sin paz: Morena Rial llevará a juicio a su madre adoptiva, Silvia D’Auro

jueves, 8 de junio de 2023 13:47

Morena Rial se presentó una vez más en el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por América, y siguió contando intimidades de su infancia junto a Jorge Rial y Silvia D’Auro, que la adoptaron siendo una recién nacida.

Si bien la adopción es un acto de amor enorme, para Morena su infancia fue un verdadero calvario: “Voy a ir a juicio con Silvia D’Auro. Aparecieron 5 testigos. No tiene lógica una persona así, es una persona psiquiátrica, ojalá se interne pronto porque no está bien de la cabeza. Mi papá lo permitía, era una persona grande que podía agarrar sus cosas e irse”.

Por ese entonces, la familia vivía en el country San Carlos, en la zona de Pacheco y, según relató, muchas personas estaban al tanto de lo que pasaba: “Los vecinos vivían denunciándolos por los gritos. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar con la Policía porque llegábamos con golpes. Me tiraba contra la bañadera, me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas para lastimarme, esto fue cuando yo tenía 7 años porque a los 11 me fui de mi casa”.

“Es una psicópata. Me costó mucho tiempo procesar eso. Más de grande pasé lo del abuso (del chofer de su padre, a los 14 años), así que fui infeliz toda mi vida. A mi papá le terminan dando la patria potestad más que nada que por las denuncias. Yo la denunciaría porque la detesto”, afirmó Morena.

También recordó otros episodios que vivió en Uruguay: “Me acuerdo en Punta del Este que vivíamos en un departamento muy lindo que tenía un kínder abajo, me escapaba ahí y cuando volvía me pegaba. Me obligaba a tomar café y nos mandaba en bicicleta al colegio, que quedaba dentro del country pero a unas 30 cuadras, no importaba si estaba lloviendo. No recuerdo momentos de cariño”.

Luis Ventura, que mantuvo una amistad con Jorge Rial durante muchos años, declaró que está dispuesto a ayudar a la joven de 24 años: “Me cansé de callarme. A Morena la siento mi sobrina, yo vi y escuché. No estaba cuando le ponía la cera, pero vi otras cosas”.

Por su parte, su madre adoptiva, Silvia D’Auro, ya no vive en la Argentina ni tiene contacto con sus hijas. La ex mujer de Rial vive en Uruguay, en una de las torres más lujosas, en el edificio Le Jardin, frente al mar, en un departamento valuado en un millón de dólares. Según afirmaron en A la tarde, “tiene un perfil bajo, está recluida y tiene un pequeño círculo de amigos”.