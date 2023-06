Flor Vigna habló de su relación con Luciano Castro: "Sentía que algo tenía que terminar"

jueves, 8 de junio de 2023 18:40

Luego de los rumores de separación o crisis amorosa entre Luciano Castro y Flor Vigna, la cantante abrió su corazón y contó detalles del momento que vivió con el actor, en el que se plantearon si continuar juntos o no.

Sin dar vueltas, Flor reveló que ambos transitaban un momento de crisis ya que sólo se veían en el teatro y eso los llevó a hablar de que si era conveniente continuar con la relación.

En diálogo con Biri Biri, programa de streaming de República Z, Flor dijo: "Está todo bien. Yo creo que una pareja pasa mil millones de cosas. Creo que todo se tergiversó cuando dejé la obra… Y hay que normalizar, yo hace poquito tuve una crisis laboral también. A veces las crisis son de un día. Es normal que con tu pareja hables y redobles la apuesta. Decir "¿seguimos? ¿No seguimos?". "¿Es sano seguir? Bueno, ¿cómo podemos hacer?". Siempre que se plantean esas cosas es con mucho amor".

"Solamente nos veíamos en el teatro y con mucha presión, porque lo que me pasaba a mí con el teatro es que al estar liderando el proyecto de música no estaba pudiendo con todo. No me salía todo", amplió al respecto.

Y agregó: "No podía con mi vida. Sentía que algo tenía que terminar en mi vida, no sabía qué. A veces estás medio mareado en tu vida…. A Lu lo admiro mucho y tenemos una buena charla. A veces cuando uno ama mucho, te enceguecés un poco y pensás que tenés que estar todo el tiempo con esa persona. Y me pasó que ayer vi a un amigo, que no lo veía hace como dos meses, y decía "qué bueno eso de la amistad, que te podés ver cada tres meses y está todo bien". En el noviazgo esa licencia no está".

Y finalizó: "Entonces, lo que hablamos con Lu fue cómo hacer para que nuestra relación tenga que ver con nuestros tiempos, con nuestra etapa, sin pensar que pasa algo personal".