El ex novio de Julieta Poggio contó la verdad de su separación: "Nunca voy a dejar de..."

jueves, 8 de junio de 2023 00:00

Después de que Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano, revelara que la relación con Lucca Bardelli llegó a su fin, el joven usó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje en el que contó la verdad de la separación con la hermanita, en medio de cientos de especulaciones.

En sus historias de Instagram, Lucca escribió: "Bueno, decir que con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual sólo podemos recordar momentos hermosos. Para mi es mi familia y nunca voy a dejar de amarla".

En ese sentido expresó que por el momento que actualmente vive Juli, se complica seguir con la relación entre ambos y por ello decidieron terminar antes de que pase otra cosa. "Ojalá en algún momento la vida nos pueda volver a encontrar más felices que nunca y seguir compartiendo momentos juntos", agregó.

Eso no fue todo ya que, además, Lucca dejó un mensaje para todos los que le escribieron y de quienes recibió mensajes buenos y otros no tanto. "Me costó muchísimo entender que el hate no es de la persona que lo recibe sino de la que lo emite", aseguró.

Una de las características de la separación que llamó la atención es que, hasta el momento, ninguno de los dos borró las imágenes en las que salen juntos en las redes sociales, ni los momentos que anteriormente vivieron.