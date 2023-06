Por su salud, La Joaqui anunció su retiro de los escenarios

miércoles, 7 de junio de 2023 11:31

La rapera y cantante urbana conocida como La Joaqui, anunció en un posteo en sus redes sociales que "se retira de los escenarios por tiempo indeterminado debido a motivos de estrés traumático".



"Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar", escribió en sus redes sociales la artista marplatense cuyo nombre real es Joaquinha Lerena, quien no dio más detalles sobre su estado de salud.



"Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso", concluyó en un breve escrito compartido en una historia de Instagram en la que, además, borró todo el contenido de su perfil.



Su última aparición pública había sido el 17 de mayo pasado durante la 25 edición de los Premios Gardel, en el que estuvo nominada como Mejor Álbum de Música Urbana, por "Barbie Copiloto" y Mejor Canción de Música Urbana, por su hit "Butakera".