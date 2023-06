"No lo necesito; no me rompan más": Agustín Guardis no hablará más de Marcos Ginocchio

miércoles, 7 de junio de 2023 10:42

Agustín Guardis, "Frodo" en "Gran Hermano Argentina", no ocultó su hastío y resaltó a sus fans que no quiere que le pregunten más por Marcos Ginocchio. Con una amistad que prevalece, el joven politólogo y creador de contenidos fue uno de los defensores del salteño antes que terminara el reality de Telefe. Debido a que no se los ve juntos, salió a plantar su posición y habló francamente en Twitch.

"Cansado, cansado, cansado estoy que me pregunten por Marcos. Una de las cosas que me rompen las pelotas. Yo a mi amigo lo quiero mucho y estoy odiado que me pregunten por él, todo el tiempo. ¿Loco? Marcos es mi amigo; amigo mío va a seguir siéndolo. Y yo me niego a sacarme una foto con Marcos. No soy como otros giles que necesitan ser "amigos del campeón", como dije antes que él salga de la casa. No necesito nada de Marcos", sentenció.

AGUSTIN PIDIÓ QUE NO LE PREGUNTEN MAS POR MARCOS pic.twitter.com/3KOr3L113O — ro (@fresught_) June 7, 2023

Agustín no ocultó su malestar y dedicó un segmento de su transmisión a dejar en claro su postura. "Es la última vez que hablo de mi amigo acá y en cualquier lugar. Aviso. A mí, traerlo acá a Marcos no me mejora mi laburo, no hace que mi Twitch ande mejor. No lo necesito porque laburo de otra cosa y a mí me va bien acá. Sacarme una foto con Marcos no hace que tenga más seguidores en Instagram", destacó.

"Frodo" cerró su mensaje sin dejar lugar a dudas en el fandom. "Lo que hablo con él es en privado; mi relación con él es mía. No me hinchen las pelotas con mi amigo. Quédense tranquilos y bánquenlo a él tanto como me bancan a mí y yo estoy acá para ustedes. En serio, posta: es la última vez que hablo de él hasta que públicamente decidamos hacer algo juntos. Y en eso no tengo apuro: él es modelo y yo, creador de contenidos. Él vive en Salta y yo, en La Plata. Vivimos lejos y trabajamos de cosas diferentes".