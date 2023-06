Susana Giménez y la polémica defensa de Marley: "se quiere sacar plata al que trabaja"

martes, 6 de junio de 2023 00:00

Alejandro "Marley" Wiebe quedó envuelto en una polémica tras conocerse una denuncia por presunto abuso sexual a menores. Entre las repercusiones, Susana Giménez rompió el silencio y sus palabras que generaron repercusiones inmediatas. Vale destacar que es muy amiga del conductor y madrina de su hijo Mirko.

"No me preocupa la denuncia contra Marley, que es una persona maravillosa", indicó la diva en el marco de un acto público. "Eso debe haber prescripto hace 35 años, antes no se hablaba de eso. Y él tiene un hijo que adora con toda su alma, y me parece cruel que siempre se le quiera sacar plata a los que trabajan", añadió.

Cuando intentaron explicarle a la diva de los teléfonos que la denuncia por abuso sexual seguía siendo grave a pesar del momento en que ocurrió, Susana insistió: "Ahora es todo este lío, pero antes se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente...".

Días atrás, Ángel de Brito difundió en Twitter la denuncia formal del hombre que reservó su identidad y señaló a Marley y al ex ganador de la primera edición de Gran Hermano, Marcelo Corazza. El popular conductor de Telefe está por estas semanas en Colombia, grabando un nuevo reality.

El hombre de Misiones, donde se radicó la denuncia (Unidad Regional II, Oberá) y que por ahora prefiere no revelar su identidad, contó haber estado con una figura del canal ubicado en Martínez hace un tiempo atrás. La justicia ya encaró las primeras pericias.