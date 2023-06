"Sí, lo estaba": la confesión de Darío Barassi tras el debut de "Ahora Caigo"

martes, 6 de junio de 2023 00:08

Darío Barassi regresó a ElTrece con el programa de entretenimientos "Ahora Caigo" (18:30 hs.) y tuvo un debut inmejorable. Con picos de más de 8 puntos de rating, le puso picante a las tardes que son dominio de las novelas turcas de Telefe.

El primer programa lo vio junto a su esposa Luli Gómez Centurión y sus hijas. Después, el sanjuanino agradeció en Historias de Instagram por el apoyo. "Ya arrancó "Ahora caigo" y estoy chocho. Anduvo bárbaro. El producto me encanta. Obviamente es un programa nuevo y estoy medio durito y en breve me voy a ir soltando un poco más. El producto es espectacular; anduvo muy bien con ustedes, espectacular, que se coparon y me dijeron que lo vieron".

Y agregó: "estoy sorprendido por el cariño del medio, por la prensa y demás. Muy generosos todos. Todo el mundo bancando la parada, alentando. Tirando la mejor. Soy un agradecido por varias cosas. Soy un agradecido y punto".

Tras el saludo, aseguró que se iba a descansar porque estaba agotado y confesó: "¿estaba nervioso el gordito?, ¿estaba cag*do el gordito? Sí, lo estaba"