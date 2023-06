Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 6 de junio de 2023 00:00

La cuenta regresiva para el final de Nuestro Amor Eterno ya está en marcha y con esto, las historias de muchos de sus personajes se van resolviendo. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, terminará este mes de junio y en este camino, se van resolviendo los conflictos de manera sorprendente.

En el episodio de este lunes se empezaron a cerrar los problemas que sacaban lo peor de Adem (Firat Tanis). El primero fue tras concretar una sincera charla con Dilara (Neslihan Arslan), tras haber estallado en celos al verla con Mert (Anil Ilter). Y el segundo, y más fuerte, fue el diálogo sincero que mantuvo con Esma (Ipek Bilgin). "La sultana" le regaló un reloj que fue del padre de él. "Es difícil elegir a uno de mis hijos y no creo que a ninguno de ellos le pueda molestar que decidiera dártelo. A tí te quedará mejor que a ellos", le dijo Esma Boran.

"Fephsi no pudo compartir contigo mucho tiempo, se fue pronto pero sé que le hubiera gustado que lo tuvieras... También es un recuerdo para Umüt de parte de su abuelo", señaló ella para hacer estallar en lágrimas al hijo no reconocido de su ex.

En el capítulo de este martes, la familia Boran se reunirá en el restó de Faruk para celebrar el cumpleaños de Dilara. Para ello vestirán la enorme mesa, colgarán globos y guirnaldas. La risa y la alegría de la mano de anécdotas, se extenderá entre todos los invitados.

En el lugar estarán todos, desde Fikret (Salih Bademci) con Ipek (Dilara Aksüyek), Senem (Neslihan Yeldan) con Akif (Fatih Koyunoglu) hasta la misma Esma. Pero algo ocurrirá que cortará el ambiente: llegará Osman con Anastasya (Elena Viunova), su novia. Esta mujer ya había sido duramente rechazada por Esma, que incluso la echó de la mansión.

Al día siguiente, sucederá lo que nadie imaginará. Esma abandonará la mansión y quien advertirá esto será Garip. El esposo se levantará y verá que la mujer dejó una carta que da cuenta de su decisión.