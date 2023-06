Barassi habló de su "tonada sanjuanina" y sorprendió a todos con sus declaraciones

martes, 6 de junio de 2023 18:11

Darío Barassi abrió su corazón en una entrevista con Guido Kaczka y sorprendió a todos al hablar de sus raíces y todo lo que logró en este tiempo. El conductor del programa el preguntó qué significó para el todo este tiempo de carrera y cómo vive el éxito tras cumplir varios desafíos. Además, le preguntó sobre su "tonada sanjuanina".

"Tenes una cosa más del mundo, sos muy divertido, pero no a lo "argento" sino más del mundo", sostuvo el entrevistador. Ante esto, el humorista y conductor destacó que "soy sanjuanino y me vine a estudiar a Buenos Aires con 18 años. La primera vez que empecé a estudiar Teatro me marcaron mucho el tema de mi acento".

Tras esto, Barassi comentó que realizó cursos de fonética y modificó muchas cosas de su manera de hablar. "Me quitó personalidad, pero me limpiaban el tema del tono", destacó, entre risas, Darío. Guido subrayó "quedaste neutro".

Por último, remarcó que siempre busca superarse en cada una de las cosas que le toca atravesar a lo largo de los años. "Voy descubriendo lo que me caracteriza, es un largo proceso", cerró.