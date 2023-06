"Un par de Barassis tengo": La confesión de Darío Barassi que sorprendió

lunes, 5 de junio de 2023 00:00

En el marco del debut de su nuevo programa "Ahora caigo", a través de la pantalla de El Trece, el sanjuanino Darío Barassi brindó una entrevista mano a mano con TN Show y sorprendió con una confesión inesperada.

Todo se dio en torno a la pregunta de que si él usa sus propios stickers en los chats de WhatsApp, ya que cuando cualquier usuario busca su nombre en Google, es lo primero que aparece, stickers y memes. "¿Vos usás tus propios stickers?", le consultó el cronista.

"Soy fanático, yo soy muy del audio, no soy bueno chateando, entonces usando todos los míos (stickers de él), solamente tengo esos lo que alimenta un poco el discurso de que soy egocéntrico, lo cual es verdad, pero sí, hay un par que son bárbaros. Soy fanático del de Mirtha que baila para el costado, pero después un par de Barassis tengo", respondió divertido.

Posteriormente, al mostrarle el celular y darle a elegir, Barassi reveló cuáles son sus stickers favoritos sobre él. "Este es muy yo", aseguró e imitó la imagen.

En segundo lugar eligió su cara de "odio" ya que aseguró que también lo identifica. Para finalmente elegir su cara de "Raro", uno de los favoritos de más de uno.

El de sorprendido fue otro de sus elegidos ya que contó que se acuerda exactamente cuándo pasó. "Me pasó en 100 Argentinos y me va a pasar ahora, me encantan los programas con público, vienen como vírgenes del medio, la cámara los puede inhibir un montón y eso es aprovechable o los puede desinhibir y eso también es aprovechable", destacó.

"Me encanta que venga gente con sus historias de vida, con sus anécdotas, secretos y me divierte mucho", cerró.